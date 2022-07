Divia : les conducteurs de bus et tramways dijonnais vont au travail avec la boule au ventre

Alors que le mouvement de grève des employés de Divia continue à Dijon, les problèmes de sécurité perdurent. Résultats, les conducteurs de bus et tram viennent au travail en s'attendant au pire. Depuis le 20 juillet 2022, des discussions sont en cours entre la direction et les syndicats.

Depuis le début du mois de juillet 2022, les employés de Divia font grève tous les samedis. L'une de leur revendications : plus de sécurité pour les conducteurs et contrôleurs. Depuis le mois de juin, de nombreux incidents ont éclatés à Chenôve ou dans le quartier de la Fontaine-d'Ouche. Résultat, les conducteurs viennent au travail avec la peur au ventre. Ils développent des stratégies pour éviter de sortir des bus à certains terminaux ou refusent de conduire certaines lignes. Depuis le 20 juillet 2022, des discussions sont en cours entre Divia et les syndicats.

"On n'est pas là pour subir"

Parmi les conducteurs de bus et de tram Divia, le sentiment qui domine, c'est l'appréhension : "ce n'est pas évident d'exercer notre travail en étant serein" explique Julien Sheid, conducteur et syndiqué à l'UNSA. Après les bagarres au terminus, les insultes et parfois même les caillassages, les employés "ne savent plus à quoi s'attendre". Ironique, le conducteur rappelle que son métier consiste normalement à seulement conduire un bus. Lui et ses collègues sont obligés de mettre en place des stratégies : "au terminus il y a une mode chez les jeunes : ils ouvrent les capots, ce qui force le conducteur à sortir. On ne sait pas quoi faire, on sort avec la caisse aux bras par peur de se la faire voler". Résultats, certains conducteurs renoncent à leur pause toilette.

D'autres préfèrent échanger les lignes qui passent par certains quartiers, de peur de subir des incidents, comme à Chenôve, le soir du 13 juillet 2022 : "des rames ont été prises à parti, dont un guet-apens sur une conductrice. Il n'y a pas eu de coups, mais des insultes. Mentalement c'est très dur". Cette conductrice a été prise en charge par l'entreprise et est actuellement en arrêt maladie.

Des discussions constructives

D'après Julien Sheid, les discussions entre syndicats et direction avancent bien, même si Divia ne peut pas faire grand chose d'un point de vue sécurité : "Divia s'engage à ne plus desservir certains endroits en cas d'incidents. Dijon Métropole a aussi décidé d'une présence policière à certains endroits, certains jours, mais nous voudrions une présence permanente". En ce qui concerne les conditions de travail, autre revendication des syndicats, la direction de Divia a aussi fait des propositions encourageantes : "la direction a proposé d'embaucher, pour nous permettre d'instaurer un roulement adéquat. Un rythme de roulement a aussi été proposé". En attendant, un préavis de grève est toujours posé pour ce samedi 23 juillet 2023.