Divia : les Dijonnais peu convaincus par les modifications de cette rentrée 2023

Premier couac sur le réseau de bus Divia à Dijon, après les modifications apportées au réseau en ce début de mois de septembre 2023. Jeudi 21 septembre, plusieurs bus ne sont pas passés , par manque d'effectifs. D'autre part, depuis la rentrée, plusieurs trajets ont été réorganisés, des lignes sont désormais accessibles uniquement sur réservation. Certaines modifications ne passent pas auprès des dijonnais.

ⓘ Publicité

Un premier couac à cause du manque d'effectifs

Ce jeudi 21 septembre 2023, plusieurs lignes ont été impactées par l'annulation de certains bus. La ligne B10 a notamment été touchée, Sidalia est arrivée en retard au travail à cause d'un bus qui n'est pas passé : "j'attendais celui de 12h38 qui n'est pas passé, j'ai attendu trois quart d'heure et je suis arrivée en retard au travail". Elle prend le bus tous les jours pour faire le ménage chez des personnes âgées, qui attendent sa visite : "après elles se font des soucis, elles se demandent si on va venir ou pas", précise Sidalia.

D'après Divia, ces perturbations n'ont concernées qu'1% des services du réseau, soit dix personnes absentes. La direction admet que plusieurs arrêts maladies et repos ont été posés le même jour, ce qui a enclenché cette situation exceptionnelle. Pour le syndicat UNSA, il s'agit aussi d'un problème d'organisation : la réunion du comité social et économique (CSE) a été déplacée par la direction du mercredi au jeudi, provoquant forcément un manque de personnel. Le syndicat pointe tout de même un manque de conducteurs et conductrices récurrent depuis un an. Résultat, lors de situation de tension comme ce jeudi, le réseau est forcément impacté.

Un manque de personnel chronique

Ce n'est pas la première fois que les syndicats dénoncent un manque de conducteurs sur les lignes de bus Divia.

Six personnes vont être embauchées en octobre, puis six autres en novembre au sein de Divia, pour compenser ce manque de personnel. Mes ces conducteurs supplémentaires ne seront pas suffisants explique Olivier Soraz, délégué syndicale UNSA : "Il faut renouveler ces embauches le plus souvent possible jusqu'à la fin de l'année pour combler les trous que nous avons actuellement. Nous pensons qu'il faut embaucher plus pour être certain de rendre les repos aux personnes qui font des heures supplémentaires", explique-t-il.

Des changements peu appréciés

Aux abords des arrêts de bus dijonnais, beaucoup d'utilisateurs se plaignent des retards de certains bus, notamment sur la Ligne 5 qui relie le campus de l'Université à Talant. Il s'agit du trajet le plus emprunté, explique Divia, et donc celui où les bus sont les plus remplis, rien d'étonnant à ce qu'en heure de pointe, certains aient du retard. L'autre critique qui revient concerne les nouveaux trajets mis en place depuis cette rentrée. Sarah trouve la suppression de certains arrêts illogique : "par exemple, les personnes âgées qui habitent au milieu du quartier des Bourroches ne vont quasiment plus au supermarchés, car plusieurs arrêts au centre du quartier ont été supprimés. Les personnes âgées sont perdues", conclue-t-elle. Divia estime en effet que ces arrêts sont trop peu utilisés, ce qui explique le remaniement du réseau, pour mieux optimiser les trajets.