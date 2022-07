Le week-end du 16-17 juin 2022, le réseau de transport Divia sera à nouveau perturbé. Entre la grève hebdomadaire des employés et les restrictions de circulation à cause du manque de sécurité, on vous résume tout.

Divia : pourquoi les bus et tramways circulent moins à Dijon ?

Ce samedi 16 juin 2022, un nouveau préavis de grève est publié par la CGT du groupe Divia. Le vendredi 15 juillet 2022, l'UNSA Divia déposait aussi un préavis de grève. Depuis le début du mois de juillet, les employés du groupe sont en grève tous les samedis, un mouvement qui va durer jusqu'à la fin du mois de juillet 2022. Résultat, le temps d'attente sur les lignes de tramway sera d'au moins 15 minutes, 25 minutes pour les bus (certains bus ne circuleront pas). Les employés veulent alerter sur leurs conditions de travail qui se détériorent et le manque de sécurité.

Pour de meilleures conditions de travail

La société Divia manque de conducteurs de bus, par conséquence, les conditions de travail se détériorent pour les employés, conducteurs et contrôleurs. Malgré des propositions de solutions de la part de la société, Olivier Sorez, délégué syndical UNSA (Union nationale des syndicats autonomes) craint que ce ne soit pas suffisant : "les temps de trajets sont trop courts, par rapport à ce qu'on a déjà expérimenté. Avec cette cadence, les conducteurs seront plus fatigués et finiront pas partir aussi".

L'autre revendication des employés Divia, c'est une sécurisation de leur lieu de travail. Plusieurs incidents ont éclaté cette année. En avril 2022, des contrôleurs se font agresser à l'arrêt Godrans-les-Halles, des bagarres ont aussi éclaté au niveau du terminus de la Fontaine-d'Ouche et plusieurs tramways se sont fait attaquer vers l'arrêt Drapeau ou à Chenôve. "On aimerait plus de services de sécurité aux endroits compliqués", précise Olivier Sorez.

D'autres perturbations sur le réseau Divia

Dernièrement, plusieurs itinéraires ont été tronqués. Depuis le 30 juin 2022, les bus Divia ne desservissent plus le quartier de la Fontaine-d'Ouche à partir de 20h. Des bagarres avaient éclatées au niveau du terminus du quartier, des véhicules de la société ont aussi été attaqués. L'entreprise doit décider le 18 juillet 2022 si la circulation reprend normalement.

Même principe pour la ligne T2 : après un caillassage à Chenôve le soir du 13 juillet 2022, la société stoppe la circulation des tramways à partir de 20h. Le terminus se situe désormais à l'arrêt Bourroches, depuis le 14 juillet jusqu'au 17 juillet 2022 inclus.