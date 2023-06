Divia : préparez-vous à de gros changements à la rentrée 2023

C'est la première fois que l'offre du réseau Divia Mobilités évolue de manière aussi importante depuis son arrivée à Dijon en 2012. "Un moment important", souligne Thierry Falconnet, le vice-président de la métropole en charge des transports, présent lors de cette réunion d'information organisée dans les ateliers de Divia.

Des lignes disparaissent... d'autres sont créées

Important pour la ville et son délégataire jusqu'à 2029, Divia, mais aussi pour les usagers, car il y a du changement à venir pour la rentrée de septembre 2023. Parmi les grandes nouveautés à noter :

La ligne de bus Lianes 4 est désormais scindée en deux. La première vous déposera devant la cité internationale de la gastronomie et du vin, pour rejoindre le centre-ville.

La seconde partie devient la Lianes 9, entre le centre-ville et la Toison d'Or.

Enfin, la création de la Lianes 8 entre Saint-Apollinaire et le Boulevard de Chicago, quartier en mouvement où la demande est grandissante.

La ligne Lianes 4 coupée en deux, la B11 devient la Lianes 8 - Divia

C'est d'ailleurs la ligne directrice de cette nouvelle architecture des transports dijonnais : d'adapter aux nouveaux modes de vie, aux nouveaux quartiers, aux nouveaux pôles économiques et d'attractivité de la métropole. C'est le cas des zones Beauregard et Oscara à Longvic (Ligne F44), du quartier Chicago, de la Toison d'Or, et aussi, bien sûr, de la Cité de la Gastronomie.

Quartier Monge - Cité de la gastronomie : nouveau "pôle multimodal"

La Cité, nouveau point névralgique de la métropole : Un "pôle multimodal", selon l'expression consacrée, manière compliquée de dire que sur place, on trouvera l'ensemble de l'offre du réseau Divia : Le tram, 10 lignes de bus, mais aussi le vélo, et bien sûr un parking.

Autre nouveauté en lien avec les autres autres communes de la métropole, la création d'une ligne, Flex' Night, qui permettra de relier Les arrêts de Chevigny-Saint-Sauveur au secteur Cap Vert, à Quetigny, et donc le tram en direction du centre-ville de Dijon.

Le transport à la demande s'intensifie pour éviter les bus "vides"

Vous allez aussi découvrir de nouvelles lignes marquées d'un "R" à la rentrée. "R" pour réservation. Six nouvelles lignes arrivent sur le réseau, pour lesquelles il sera possible de réserver son voyage à l'avance, entre 30 jours et 17h avant votre trajet. Possibilité de le faire soit par téléphone, soit par internet, soit via la nouvelle application Divia à la demande.

Les fameuses lignes "R", réservables (presque) comme un taxi - Divia

Les trajets "R" en question vous permettront de vous déplacer à la demande depuis ou vers les communes de Hauteville-les-Dijon, Daix, Bretenières, Fénay, ou encore Ouges.

Un accompagnement par les équipes de Divia dès le 24 août

Consciente des changements importants pour les usagers, la société Divia précise que les personnels seront formés et mobilisés pleinement pour répondre aux questions, par téléphone mais aussi sur le terrain, dès le 24 août, soit quatre jours avant l'entrée en vigueur. A noter également que des dépliants seront distribués dans les boîtes au lettres, des plans en 3D aux arrêts, sans oublier un site internet dédié, où chacun trouvera l'ensemble des détails de l'offre 2023. Ce site sera ouvert quatre mois seulement, le temps d'accoutumer les métropolitains à leurs nouveaux transports.

Métropole et Divia main dans la main pour une mobilité innovante et plus douce

Cette nouvelle offre met en avant la relation entre la ville et son délégataire Divia jusqu'à 2029, elle ambitionne surtout de s'inscrire dans une démarche d'innovation, en lien avec l'enjeu majeur de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous souhaitons une réduction de la part de la voiture à Dijon, rappelle Thierry Falconnet, mais aussi le développement du vélo, de la marche à pied, en attendant l'arrivée des 27 bus à hydrogène commandés par la métropole, pour 17 millions d'euros. Mise en service espérée courant 2024.