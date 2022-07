Les transports en commun de Chenôve et du quartier de la Fontaine-d'Ouche à Dijon ne fonctionnent toujours pas normalement ce lundi 18 juillet 2022 en soirée. Les trams et certains bus ne circulent plus depuis plusieurs jours à partir de 20h pour des raisons de sécurité.

Divia : toujours pas de tram et bus à Chenôve et à Fontaine-d'Ouche, à Dijon ce 18 juillet en soirée

Divia annonce de nouvelles perturbations de trafic ce lundi 18 juillet 2022 : la société prolonge les restrictions mises en place depuis le 30 juin 2022 dans le quartier de la Fontaine-d'Ouche à Dijon, et celles valables depuis le 14 juillet 2022 à Chenôve. Dans le quartier de la Fontaine-d'Ouche, les bus s'arrêtent à l'arrêt Chanoine Kir à partir de 20h, à cause de problèmes de sécurité au terminus des lignes Corol et L3. Dans le cas de Chenôve, le terminus de la ligne de tram T2 se fait à l'arrêt Bourroches à la suite du caillassage de deux tram le soir du 13 juillet 2022. Le trafic pourrait revenir à la normale dès mardi 19 juillet, si aucun incident n'est signalé précise Divia.

Les syndicats attendent des réponses

Depuis le début du mois de juillet, plusieurs syndicats de conducteurs et contrôleurs réclament de meilleures conditions de travail et surtout de sécurité, suite à des incidents dans bus et trams Divia. Olivier Sorez, délégué syndical de l'UNSA estime que la société devait prolonger ces suspensions de trafic : "tant qu'ils n'ont pas résolu le problème, les salariés ont peur et ne veulent pas y aller, donc ce serait idiot de remettre en place la circulation". Il demande cependant plus de consultation, et surtout de véritables réponses de la part de Divia : "ils ne nous consultent pas, j'ai l'impression que la direction veut que nous leur mettions encore plus la pression avec les grèves". Les employés attendent aussi des réactions de la part de la métropole de Dijon : "je n'ai pas entendu ou très peu, Monsieur Rebsamen réagir à propos des transport urbains, et ça m'inquiète", explique Olivier Sorez.

Ce mercredi 19 juillet 2022, la direction doit recevoir les trois syndicats qui ont déposé un préavis de grève (FO, CGT, UNSA), Olivier Sorez exige des solutions ce jour-là : "si la direction ne veut pas jouer le jeu, nous ne jouerons pas le jeu non plus : les grèves vont perdurer, et beaucoup plus souvent". L'UNSA a déposé son préavis de grève jusqu'au 31 décembre 2022, mais aucune date n'a été posée, en cas de désaccord, le syndicat envisage d'ajouter des jours de grève à ceux de la CGT qui a prévu un jour de grève tous les samedis du mois de juillet.

De nouvelles restrictions?

De son côté, la direction de Divia annonce vouloir rétablir un trafic habituel à partir du mardi 19 juillet 2022 mais si de nouveaux incidents sont rapportés, les restrictions pourraient continuer sur plusieurs jours. La société envisage aussi de suspendre le bus L4 : une déviation pourrait être mise en place pour contourner Chenôve. Divia prendra ses décisions au jour le jour, en fonction des événements de la nuit passée.