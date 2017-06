DIVIZ AR YAOU | Da biv profito an LGV, al linenn tren tizh bras ?

La ligne à grande vitesse entre Rennes et Paris est inaugurée samedi. Il ne faudra plus qu'1h30 pour relier ces deux villes. Au détriment du reste de la Bretagne ? A qui profite vraiment la LGV ? C'est le thème du "Diviz ar yaou", ce jeudi, de 19h10 à 19h30 ?

Adalek disul e c'hello pep hini ac'hanomp mont eus Brest pe Kemper betek Pariz dindan teir eurvezh hanter. Gant an LGV, al linenn tren tizh bras, e vo ezhomm tri c'hard eur nebeutoc'h evit bremañ. Un eurvez hanter hepken a vo ezhomm evit mont eus Roazhon betek kêrbenn Frañs.

Tamm ha tamm e tosta ar rannvro deus Pariz : met hag-eñ eo ar pouezhusañ ? Hag-eñ e raio an LGV kement a berzh an ekonomiezh hag an douristelezh er vro, evel a oa bet prometet ? Hag-eñ oa talvoudus an tri skej pevar milion a euroioù postet en LGV padal ez eus anv serriñ linennoù bihan ?

Daou zen ganeomp war-eeun

Ar goulennoù-se a vo savet emberr, etre 7e10 ha 7e30, disul da noz. Bez e vo daou zen ganeomp war-eeun : Gérard Lahellec, eil prezidant ar rannvro e-karg eus an transportoù ha Gwenvael Jequel, eus an UDB.

Gérard Lahellec

Klevet e vo ivez Annaïck Loisel, eus ofis an douristelezh Kemper ha Jean ar Vourc'h, bez-prezidant klub TGV Penn-ar-Bed. Kavout a ra pouezhus an LGV. "Dont a raio muioc'h a douristed er vro."

Jean ar Vourc'h

Lavarit deomp ho soñj

