Dix ans du pont Chaban-Delmas : trois choses à savoir sur le pont levant de Bordeaux (la 3e va vous étonner)

En attendant le pont Simone Veil (qui sera le sixième pont routier de la Métropole de Bordeaux) entre Bègles et Floirac, prévu pour 2024, le pont Chaban-Delmas, seul pont levant de la Métropole de Bordeaux, souffle ses dix bougies. Il avait été inauguré, le 16 mars 2013, par François Hollande et Alain Juppé, respectivement président de la République et maire de Bordeaux de l'époque, et ouvert à la circulation deux jours plus tard. En 10 ans, le pont Chaban-Delmas a trouvé son rythme de croisière.

ⓘ Publicité

Un pont plus fréquenté que prévu

Trente mille véhicules y passent quotidiennement, ainsi que 3000 cyclistes, 2000 piétons, et 5000 usagers des bus TBM via les lignes 7 32 et 45. On est bien au-delà des prévisions qui, il y a 10 ans, tablaient sur 24 000 véhicules par jour pour les plus optimistes. Par comparaison, le pont Saint Jean, ce sont 30 000 véhicules par jour, quand le pont d'Aquitaine en voit 110 000 quotidiennement.

Des manœuvres plus efficaces

Ce qui fait la spécificité du pont Chaban (433 mètres de long au total), ce sont ses quatre piliers de 80 mètres de haut. Ils permettent de lever la travée centrale de 2500 tonnes et 117 mètres de long, pour laisser passer les bateaux : 837 levées en 10 ans pour 428 passages ou opérations de maintenance. C'est arrivé 74 fois en 2014 et 116 en 2017, l'année record. Une manœuvre qui a gagné en efficacité depuis 2013 : 1h40 au début, 1h10 aujourd'hui. Le prochain passage de navire annoncé sur le site internet de Bordeaux Métropole est celui du voilier normand le Marité qui devrait prendre le large le samedi 18 mars au petit matin.

Des piliers qui changent de couleur

Les immenses piliers du pont Chaban-Delmas sont illuminés en fonction de la marée - basse ou haute - de la Garonne. Ils clignotent en bleu quand la marée est haute, en vert quand elle est basse.