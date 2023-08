Dix chiffres à retenir pour les 10 ans du Tram de Tours

En cette fin août, Fil Bleu célèbre les dix années du Tram de Tours. Il avait été inauguré le 31 août 2013, en grande pompe , suivie par des dizaines de milliers de personnes. Fanfares, pétards, spectacles de rue et deux ministres en présents : Manuel Valls, celui de l'Intérieur, et Marisol Touraine, celle des Affaires sociales. Mais plus que cette inauguration, ce sont les chiffres du Tram de Tours qui restent.

433 millions d'euros

C'est le point noir de la première ligne de Tram de Tours. Initialement, la ligne avait été estimée à 290 millions d'euros, puis 369 millions d'euros en 2009, la ligne aura finalement coûté 433 millions d'euros selon les chiffres apportées à l'inauguration, de quoi générer une forte polémique juste avant le lancement . Sauf que deux années plus tard, en 2015, la cour des comptes évoque un prix de 435 millions d'euros hors taxe en intégrant dépenses de fonctionnement, dépenses de personnel et dépenses d’investissement. La cour des comptes estime que, concernant des lignes de tramway supplémentaires, les finances de Tours Métropole "ne sont pas en mesure de supporter de tels investissements".

150 millions de voyages

Indéniable succès populaire, le Tram de Tours a réalisé selon les données fournies par le Syndicat intercommunal des transports de la communauté d'agglomération de Tours 150 millions de voyages en dix ans. Près de 150.000 voyageurs empruntent chaque jour le réseau Fil Bleu . En 2022, le réseau a retrouvé sa fréquentation d'avant Covid, avec 36,2 millions de voyages, dont 14,8 millions rien que pour le Tram. Fil Bleu annonce 65.000 voyageurs de moyenne par jour dans le tramway.

12 millions de kilomètres

Difficile d'imaginer le nombre de kilomètres parcourus par le Tram de Tours depuis son inauguration. Fil Bleu l'estime à 12 millions de kilomètres, soit 3.000 fois le tour de la Terre. De quoi mieux comprendre les sauts de pavés par ici, les rails grinçantes par là. Keolis Tours, exploitant du réseau Fil Bleu, coordonne régulièrement des opérations de maintenance de l'usure du rail du tramway. Le meulage des rails intervient à certains endroits tous les ans. Les rails sont usés ou abîmés lors des freinages ou accélérations. Le meulage permet de corriger les imperfections et surtout réduire le bruit stridant pour les riverains.

2 millions d'euros

Le Tram de Tours est considéré comme l'un des plus beaux du monde, porté par un design signé Daniel Buren, célèbre depuis 1986 et ses fameuses colonnes dans la cour d'honneur du Palais Royal à Paris. Mais la signature Buren a un coût, dépassant les deux millions d'euros. L'œuvre urbaine imaginée par le plasticien avec le concours de l'agence RCP Design Global a coûté 2,1 millions d'euros (dont 245.000 d'euros d'honoraires partagés entre l'artiste et l'agence). La pergola de Joué-lès-Tours aura coûté notamment plus de 250.000 euros. Le plus visible reste les bandes reconnaissables entre mille, à raison de 20.000 euros par rame.

6 millions d'euros

Les pavés et bordures en granit étaient produits en Chine. Le Syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération de Tours, a payé pour cela 6,5 millions d'euros. Cela concerne les bordures hautes, mais aussi de la pierre naturelle de granit pour l’aménagement des stations et de l’esplanade de la gare SNCF. Plus largement, le Tram de Tours aura imposé 400.000 m² d'aménagement dont 40.000 m² en pierre naturelle.

1,60 euro

Lors du premier trajet en tram, en 2013, le ticket coûtait 1,40 euro. Le même voyage coûte 20 centimes de plus aujourd'hui, un tarif stable depuis six ans. Pour les abonnements, le dernier gros changement date de 2019. Les pass étudiant, scolaire, tout public et demandeur d'emploi avaient été supprimés, remplacés par des pass en fonction de l'âge. Les jeunes y ont gagné, le tarif a stagné pour les plus de 65 ans, mais tous les autres ont vu le tarif augmenter fortement. Le pass 26-64 ans est toujours aujourd'hui à 45 euros, soit 25% plus cher qu'il y a dix ans.

47 minutes

Quand tout va bien, c'est le temps qu'il faut à une rame pour parcourir les 14,8 kilomètres, longueur de la première ligne de Tram. Elle est jalonnée de 29 stations. On compte cinq parking relais, insuffisants selon les plus critiques des usagers. Ils sont à Vaucanson, Daniel Mayer, Tranchée, Deux Lions, Lycée Jean Monnet.

291 passagers

Une rame du Tram de Tours, construite par Alstom à Reichshoffen en Alsace, est longue de 43,7 mètres. Au plus fort de l'affluence, 291 passagers peuvent monter à bord, soit l'équivalent de trois bus articulés ou de 200 voitures.

2013 arbres plantés

Pour réaliser ce chantier pharaonique, le maître d'œuvre a du abattre près de 950 arbres, par exemple les 110 arbres du mail du Sanitas, de quoi soulever l'indignation de militants écologistes. Pour répondre aux opposants, le projet avait déjà été pensé pour compenser les abattages multiples. Au final, nombre symbolique, 2013 arbres ont été replantés le long des 15 kilomètres de la ligne, des arbres venant de Belgique et de Bourg-en-Bresse (Ain).

500 millions d'euros

Dix ans après le lancement de la ligne A du Tram de Tours, le projet de la deuxième ligne est déjà sur les rails. Les premières estimations du projet en 2018 sont déjà aux oubliettes. Initialement envisagée entre 420 et 430 millions d'euros, la deuxième ligne est maintenant annoncée à plus de 500 millions d'euros pour les études et les travaux de mise en service.