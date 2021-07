Dix morts sur les routes des Deux-Sèvres depuis le début de l'année dont quatre en juillet

Dix morts depuis le début de l'année 2021 sur les routes des Deux-Sèvres. Ce mois de juillet est particulièrement meurtrier avec quatre décès sur les routes. "C'est considérable. Si la tendance se maintenait, ça aboutirait à une nette aggravation des victimes sur la route", réagit Emmanuel Aubry, préfet des Deux-Sèvres.

Il précise que les contrôles de police et de gendarmerie "vont être développés" alors que le trafic sera particulièrement dense pour ce week-end de chassé-croisé et un samedi classé noir dans le sens des départs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Deux-Sèvres : un mort dans un accident entre un poids lourd et deux voitures à Chiché

Augmentation des grands excès de vitesse

Le préfet des Deux-Sèvres note des_"comportements inadaptés"chez les automobilistes. "Les causes des accidents sont identifiées : l'alcool, la vitesse, les stupéfiants, l'usage du portable. Nous avons constaté dans les semaines qui précèdent un relâchement dans le respect des règles. Un certain nombre de délits de grande vitesse ont été constatés. C'est quelque chose de préoccupant et qui appelle à la plus grande vigilance"_, détaille Emmanuel Aubry. Les infractions ont augmenté de 23% par rapport à 2019.

Sur les dix décès en Deux-Sèvres, la préfecture précise que six victimes ont plus de 65 ans. "Il est nécessaire de rappeler que l'usage de médicaments peut entraîner de la somnolence".