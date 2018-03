Niort, France

Depuis la mise en place de la gratuité des bus à Niort le 1er septembre 2017, le réseau déjà connu des ajustements. C'était en janvier 2018. Dans la perspective de nouvelles évolutions, Tanlib a décidé de lancer une enquête auprès des usagers. Jusqu'au 30 mars, ils sont invités à remplir un formulaire en ligne, sur le site internet de Tanlib, ou à l'agence de la place de la Brèche à Niort.

Recueillir les critiques, mais aussi les remarques positives

L'objectif, recueillir les commentaires - négatifs mais aussi positifs - pour améliorer ce réseau qui a connu de nombreux changements dans le tracé des lignes, les horaires... "On veut que les gens nous disent par exemple qu'ils souhaiteraient une liaison plus directe entre tel et tel endroit. Ou que sur certains horaires faudrait renforcer l'offre", détaille Eric Le Roux, directeur de Tanlib.

Les prochains changements sur le réseau de bus niortais sont prévus en septembre.