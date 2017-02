Dordogne : "80% des routes du département sont en bon état"

Le conseil départemental doit entretenir 4.989 kilomètres de routes en Dordogne. Il consacre 5% de son budget annuel aux travaux routiers.

80 % des routes de Dordogne sont en bon état. Ce sont les services du département qui l'assurent. Ce lundi 20 février, Germinal Peiro avait convié la presse a une visite du parc départemental routier à Marsac-sur-l'Isle. L'occasion de faire le point sur la gestion du réseau routier de Dordogne qui s'étale sur 4.989 kilomètres. Si on y ajoute les autoroutes, les routes nationales et les voies communales, le département arrive en quatrième position des départements français les plus goudronnés.

L'an dernier 28 millions d'euros ont été dépensés pour les routes. Soit 5% du budget global. En tout, 546 agents travaillent pour le parc départemental : signalisation, goudronnage, élagage mais aussi études en laboratoire. Le département a d'ailleurs son propre laboratoire. Les sols sont étudiés par cinq laborantins qui créent des goudrons adaptés pour chaque route.

Un des points noirs du département : l'argile.

Les terres en sont souvent gavées et l'eau s'y infiltre et détruit les chaussées. Evidemment, toutes les routes ne peuvent pas être réparées en même temps mais Isabelle Albraud, directrice des routes promet que rien n'est laissé de côté. "On priorise en fonction de l'état du réseau et du trafic. Là où il y aura le plus de trafic on agira plus vite. Il faut être vigilant et ne pas mélanger les choses. Une route qui pourrait avoir mauvais aspect mais aucun problème de structure nous n'en ferons pas une priorité." En ce moment le conseil départemental se concentre sur la départementale qui longe l'autoroute A89, le secteur de Saint-Vincent-de-Cosse, le Nontronnais, et le Bergeracois.