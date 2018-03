Bergerac, Dordogne, France

C'est une bonne nouvelle pour l'aéroport de Bergerac-Dordogne-Périgord. A compter du 14 mai, la compagnie aérienne iGavion, qui assure déjà une liaison avec Nice l'été, devrait assurer trois rotations par semaine entre Bergerac et Lyon, les lundis, mercredis et vendredis (seulement deux vols les mardis et jeudis en juillet et en août). Les vols se feront sur un appareil SAB340 de 34 places. Le prix d'appel sera de 49 euros. C'est la quatorzième destination au départ de l'aéroport de Bergerac-Dordogne-Périgord.