Dordogne : circulation alternée sur la RN21 jusqu'au 6 août au sud de Bergerac

Des travaux de réfection de la RN21 au sud de Bergerac commencent ce mercredi et doivent se poursuivre jusqu'au 6 août. La circulation est alternée sur 1,5 km.

Attention si vous devez prendre l'avenue Paul Painlevé au sud de Bergerac, après l'aéroport. C'est sur la nationale 21. Des travaux de réfection de la chaussée débutent à partir de ce mercredi 15 juillet et doivent durer jusqu'au 6 août. Durant cette période la circulation sera alternée tous les jours, sauf les weekends, de 6h et 20h, exception faite pour le lundi 27 juillet et le mardi 28 juillet où les travaux se poursuivront de nuit.

L'accès à l'aéroport maintenu

L'objectif est de rénover 1,5 km de cette nationale. L'accès à l'aéroport est maintenu durant cette période même s'il faut prévoir des ralentissements. Pour la départementale 14E2, celle qui mène à Saint-Nexans, là aussi un système de circulation alterné est mis en place au niveau de l'intersection avec la nationale. Quant aux habitants de Saint-Christophe, une déviation est proposée.

La direction interdépartementale des routes Centre-Ouest appelle à la prudence et demande de bien respecter la signalisation. La traversé de la zone de travaux est notamment limité à 50 km/h.