Dordogne : des députés de la majorité soutiennent la ligne de train Bordeaux-Périgueux-Lyon

Railcoop, une société coopérative basée à Figeac dans le Lot, propose de rouvrir la ligne Bordeaux-Périgueux-Lyon. Si le projet est possible, c'est parce que la SNCF prévoit une ouverture à la concurrence à partir de décembre 2020. Les députés LREM/MoDem de la Dordogne, Jean-Pierre Cubertafon et Philippe Chassaing, soutiennent le projet.

Nous soutenons Railcoop pour assurer la réouverture de la ligne Bordeaux-Lyon d’ici 2022

Pour eux, "cette initiative s’inscrit pleinement dans ce que nous attendons de la mobilité de demain, répondant à la fois à des enjeux écologiques, économiques et de solidarité. Cette entreprise de l’économie sociale et solidaire est une véritable opportunité de renforcer l’offre de transport ferroviaire de nos régions et de consolider l’attractivité économique de nos territoires". Les députés estiment que "l’ouverture à la concurrence permise par le nouveau pacte ferroviaire (2018) et la loi d’orientation des mobilités (2019) vient apporter une solution aux territoires".

Les autres signataires : Pierre Venteau, Député de Haute-Vienne. Nathalie Sarles, Députée de la Loire. Sophie Beaudouin-Hubière, Députée de Haute-Vienne. Jean-Baptiste Moreau, Député de la Creuse. Laurence Vanceunebrock, Députée de l’Allier. Florent Boudié, Député de Gironde. Dominique David, Députée de Gironde. Anne Brugnera, Députée du Rhône. Bénédicte Peyrol, Députée de l’Allier. Catherine Fabre, Députée de Gironde.