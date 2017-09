Dordogne : des élus déçus, toujours aucune avancée sur la rénovation de la ligne Bergerac-Sarlat

Une délégation d'élus périgourdins ont eu rendez-vous au ministère des transports ce mercredi pour parler des travaux de rénovation de la ligne TER Bergerac-Sarlat. Ils sont sortis déçus, "l'Etat et la SNCF ne semblent pas vouloir faire d'effort".

Germinal Peiro, président du Conseil départemental, Michel Delpon, député du Bergeracois, Daniel Garrigues et bien d'autres ont eu rendez-vous ce mercredi au ministère des Transports pour discuter de l'avenir de la ligne Bergerac-Sarlat. Ils en sont sortis "déçus et très inquiets".

Pour le maire de Bergerac et les autres élus de la région, la ligne de TER est en très mauvais état. La SNCF voudrait la supprimer en mai 2019. Ils veulent eux la rénover et entamer des travaux dès novembre 2018. Malgré le fait qu'ils doivent débourser de leurs budgets locaux des millions d'euros, les élus se battent pour ces travaux. A l'inauguration de la LGV Paris-Bordeaux, ils avaient déjà marqué le coup en s'invitant en gare de Bordeaux. Ils avaient alors rencontré la ministre des transports, Elisabeth Borne.

"C'est l'Etat et la SNCF qui bloquent le dossier parce qu'il n'y a pas d'argent. On nous dit qu'il faut redistribuer les crédits mais on sait combien de temps ça met et là c'est urgent" - Daniel Garrigues.

"La rénovation est urgente"

Les élus sont très inquiets et pensent que la fermeture de la ligne sera inévitable si rien est enclenché d'ici l'année prochaine. Mais selon le maire de Bergerac, "la région est prête à se lancer avec nous mais c'est l'Etat et la SNCF qui bloquent. Ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent mais là, c'est urgent". Plus de 700 000 voyageurs utilisent cette ligne au quotidien chaque année.