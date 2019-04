Dordogne : des mesures pour se garer plus facilement dans le centre-ville de Sarlat

Sarlat-la-Canéda, France

Se garer à Sarlat, la galère ? La mairie essaie de faciliter le quotidien des automobilistes. Depuis quelques mois, elle met en place des mesures pour répondre à la grogne face à la hausse des tarifs de stationnement. Objectif : permettre aux automobilistes de se garer plus facilement dans l'hyper-centre.

Une heure achetée, une heure offerte !

Première disposition pour répondre à la colère des conducteurs et des commerçants : pour une heure de stationnement achetée, une heure est offerte ! Pour en bénéficier, il suffit d'aller imprimer un ticket à l'horodateur et de le mettre sur le pare-brise.

Attention à ne pas dépasser les 2 heures payées, car la facture peut vite être salée. Il faudra débourser 15 euros pour un quart d'heure supplémentaire, et 30 euros pour 30 minutes.

Gratuit entre 12h et 14h

Autre bonne nouvelle pour le porte-monnaie des Sarladais : on peut se garer gratuitement entre midi et deux. Pratique pour aller déjeuner dans l'hyper-centre ! En revanche, le stationnement reste payant les dimanches et les jours fériés.

Payer directement avec son smartphone

Pour les automobilistes les plus connectés, plus besoin d'aller à l'horodateur ! On peut désormais payer directement via son smartphone. Il suffit de télécharger l'application Whoosh. Elle permet notamment de recevoir une alerte quelques minutes avant la fin de son stationnement, ou bien d'allonger la durée à distance.

Une autre application, Path to park, permet de géolocaliser les places disponibles.

Tous les détails sur le stationnement à Sarlat sont sur le site de la mairie.