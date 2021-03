Dordogne : des perturbations à prévoir sur le réseau TER ce lundi

Les cheminots seront en grève ce lundi 22 mars à l'appel des syndicats CGT Cheminots, CFDT, Sud Rail et UNSA Ferroviaire. Des perturbations sont à prévoir sur le réseau TER de la région Nouvelle-Aquitaine.

Des perturbations sont à prévoir ce lundi 22 mars sur le réseau TER de Nouvelle-Aquitaine. Un préavis de grève a été lancé à l'appel de plusieurs syndicats de cheminots. Ce mouvement social est organisé pour soutenir un de leur collègue, un agent de conduite menacé de licenciement par la SNCF. On ne connait pas encore l'étendue des perturbations dans le département de la Dordogne.

Une grève en soutien à un collègue

Les cheminots se mobilisent pour un de leur collègue bordelais menacé de licenciement par la direction. Le 3 janvier dernier, en plein épisode d'inondations à Laluque (Landes), il reçoit l'ordre de ralentir à 40km/h sur une zone. Or, il y arrive à 85 km/h. Depuis, cet agent de conduite est "en mesures conservatoires, il s'est vu retiré temporairement ses habilitations et est affecté sur des missions sédentaires" peut-on lire sur le préavis de grève de la CGT Cheminots, de la CFDT, de Sud Rail et de l'UNSA Ferroviaire. Le cheminot est également sous le coup de deux procédure dont une procédure disciplinaire pour faute. "Que celui qui n'a jamais fauté lui jette la première pierre" lance les syndicats. Pour eux, l'erreur commise est notamment la conséquence d'une dégradation des conditions de travail. L'intersyndicale appelle donc à défendre ce cheminot.