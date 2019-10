Dordogne : des retards de trains en cascade en gare de Périgueux

Nouveaux retards de train ce jeudi 3 octobre en Dordogne dans la gare de Périgueux. 20 minutes pour les passagers du TER de 6h19 pour Brive et plus d'une 1h15 de retard pour les voyageurs du 7h20 en direction de Tulle.

Dordogne, France

Série noire pour les trains au départ de la gare de Périgueux. Ce jeudi 3 octobre, il y a une heure et quart de retard au départ de la gare de Périgueux pour les TER de 7h20 en direction de Brive et de 7h50 en direction de Montluçon à cause d'un animal percuté sur les voies à Saint-Loubès par le TGV Paris / Bordeaux 8481.

Il y a également des retards très important pour les TER qui arrivent de Bordeaux. On compte 1h15 de retard pour le TER de 7h18, 40 minutes de retard pour le train de 8h29 et 25 minutes pour celui de 8h48.

Vous pouvez suivre le trafic en temps réel sur ce site internet.