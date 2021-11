Dordogne : des travaux sur la ligne de train entre Périgueux et Niversac

Des travaux de renouvellement de la ligne Périgueux-Brive débutent ce lundi 15 novembre, entre Périgueux et Niversac. Ils vont durer un peu plus d'un mois, la nuit. La circulation des trains ne sera pas perturbée.

La ligne Périgueux-Brive est en mauvais état. Si rien n'est fait, la circulation des trains pourrait être ralentie. Pour éviter cela et conserver la ligne, SNCF Réseau a lancé un vaste chantier de renouvellement de celle-ci, entre Périgueux et Niversac. A partir du 15 novembre et jusqu'au 23 décembre, une trentaine d'agents vont travailler de nuit pour assurer son maintien.

La circulation ne sera pas impactée

Sur 11 kilomètres, entre Périgueux et Niversac, il s'agit de remplacer 2800 traverses, ces pièces en bois ou en métal alignées sous les rails et qui permettent de les maintenir. Par endroits, il faudra aussi changer l'assainissement pour assurer le bon écoulement des eaux, ainsi que le ballast, le lit de pierres et graviers sous les voies. Le tout, pour un montant de 2 millions d'euros, co-financé par la région à hauteur de 67 % et par l'Etat (33 %). Pour ne pas gêner la circulation de la vingtaine de trains qui empruntent les voies chaque jour, les travaux seront effectués de nuit, de 21h à 6h du lundi au samedi.

Riverains, peut-être un peu de bruit

Il n'y aura donc aucun changement pour les voyageurs. La SNCF prévient tout de même les riverains : il risque d'y avoir un peu de bruit en raison de la présence d'engins de chantier et de trains-travaux qui seront amenés à circuler sur les voies.

Le chantier va durer jusqu'au 23 décembre. Mais à terme, dans plusieurs années, de plus gros travaux devront être effectués afin d'assurer la pérennité de la ligne.