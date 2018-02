Avec des températures comprises entre -4°C et -1°C au lever du soleil, les routes du Périgord sont glissantes ce mercredi 14 février. Plusieurs opérations de salage sont en cours dans le département. A 8h, le réseau principal a été traité, le retour à la normale est prévu en fin de matinée.

En Périgord pourpre

La D660 de Bergerac à Cours-de-Pile a été traitée, tout comme la D709 au carrefour de l'A89 en direction de Ginestet, puis de Ginestet à Bergerac. La 936E1, de Bergerac à Lembras au carrefour avec la RN21 a également été salée. La route départementale 29 du Buisson-de-Cadouin a également été salée. Salage aussi sur la D703 de Couze à Lalinde et sur la D660 de Mouleydier à Couze.

En Périgord noir

Les services du département signalent une circulation délicate sur la D31E1 depuis le Bugue. La D706 depuis Les Eyzies jusqu'à Campagne a également fait l'objet d'un traitement, tout comme la D47 de Savignac-de-Miremont aux Eyzies. La départementale 710 a également fait l'objet d'un traitement depuis Les Versannes jusqu'au Bugue, tout comme la D703, la D704 dans le secteur de Montignac.

En Périgord blanc

La D6089 de Marsac-sur-l'Isle à Neuvic et de Neuvic à Sourzac a vu passer la saleuse. Même chose pour la D709 entre Mussidan et le carrefour avec l'A89. Traitement sur la D708 de Montpon au carrefour de l'A89. De Thenon à Saint-Pierre-de-Chignac et de Saint-Laurent à Saint-Pierre-de-Chignac, la D6089 a été salée. Même chose pour la D710. Les D5 et D8 ont également fait l'objet de traitement.

En Périgord vert

A Brantôme, la D78 a été salée. La D707 a également fait l'objet d'un traitement. La D708 de Mareuil à Gout-Rossignol a été traitée. Il est plus facile de circuler sur la D705 depuis Excideuil jusqu'à Coulaures et dans l'autre sens également.

Vous retrouvez les informations actualisées sur le site des routes du département de la Dordogne. On fait la route ensemble sur France Bleu Périgord. Appelez-nous au 05 53 53 82 82 pour signaler les incidents, accidents et nous en dire plus sur les conditions de circulation en Dordogne.