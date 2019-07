Dordogne : France Bleu Périgord et la gendarmerie récompensent les bons conducteurs

Périgueux, France

Ce vendredi 5 juillet, vous risquez d'être arrêtés sur les routes du Périgord. Non pas pour une infraction, mais parce que vous respectez parfaitement le code de la route. La gendarmerie, la préfecture de la Dordogne et France Bleu Périgord reconduisent pour la deuxième fois de l'année, l'opération "Quand la conduite est bonne".

50 euros de carburants pour les bons conducteurs

Embarqués à bord d'une voiture banalisée, deux gendarmes vont suivre au hasard des véhicules sur les routes du Périgord à la recherche des conducteurs qui marquent parfaitement les stop, utilisent leurs clignotants, respectent les limitations de vitesse et les priorités. Grâce à la plaque d'immatriculation, ils vérifieront alors que l'automobiliste disposent de tous ses points sur son permis de conduire. Si toutes les conditions sont remplies, le conducteur sera alors arrêté et félicité en direct sur l'antenne de France Bleu Périgord et se verra remettre un bon de carburant de 50 euros

Quatre rendez-vous dans la journée

Ce vendredi 5 juillet, vous aurez quatre occasions de gagner. Deux dans la matinée entre 7h30 et 8h00 et entre 9h30 et 10 h00. Deux autres rendez-vous sont programmés dans l'après-midi entre 16h30 et 17h00 et entre 17h30 et 18h00. L'opération "Quand la conduite est bonne" sera reconduite à chaque grosse période d'affluence sur les routes.