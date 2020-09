Dordogne : Jean Lassalle annoncé à la manif des pro déviation de Beynac

Dans un communiqué, l'association " J'aime Beynac et sa vallée" annonce ce mardi que Jean Lassalle participera dimanche prochain à la manifestation de soutien à la déviation de Beynac. Cette manifestation organisée par l'association en soutien au projet dont le conseil départemental est maître d'oeuvre ( et dont le conseil d'Etat a ordonné la démolition et la remise en état du site), se déroulera dimanche matin dans les rues du bourg. Pour l'occasion le Département a pris un arrêté pour interdire la circulation dans la commune de 9h à 13h.

Jean Lassalle, chantre de la ruralité, défilera à Beynac

Selon l'association pro déviation, le député des Pyrénées Atlantiques ne sera pas le seul élu à participer au rassemblement. D'autres élus périgourdins devraient défiler également : les deux présidents des agglomérations périgourdine et bergeracoise , Jacques Auzou et Frédéric Delmarès, ainsi que la maire de Périgueux Delphine Labails et le conseiller régional Benjamin Delrieux qui représentera Alain Rousset, le président de la région Nouvelle Aquitaine.

Des élus d'extrême gauche fustige l'attitude du président du département

D'autres élus d'extrême gauche, se sont eux insurgés contre l'organisation de cette manifestation. C'est le cas de Luis Ferreyra, conseiller municipal France Insoumise de Sarlat et d'Anick Le Goff et Franck Champou, conseillers municipaux sortants. Dans un communiqué, ils ont réagi à la publication d'une tribune des présidents des communautés de communes du Périgord Noir en faveur du contournement routier. Dans un communiqué commun adressé au président du conseil départemental Germinal Peiro , ils protestent contre l'attitude du président du Département : _"_Nul pouvoir d’aucune sorte n’est au-dessus de la loi ; elle n’est surtout pas le fait du prince. En vous opposant, vous monsieur le président du Conseil départemental... à la décision de la plus haute autorité de justice qui ordonne la démolition des travaux entrepris, vous contrevenez au respect du fondement de la République, c’est grave et dangereux. "