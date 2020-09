Dordogne: l'aéroport de Bergerac enregistre une baisse de plus de 76% du nombre de passagers

Comment se porte l'aéroport de Bergerac? Il a connu des jours meilleurs. Comme tous les aéroports de France, d'Europe et même du Monde il s'est retrouvé à l'arrêt durant le confinement. Mais à la sortie, les différents partenaires de l'aéroport et les compagnies aériennes s'étaient entendus pour essayer de faire redémarrer la machine avec le maintien des lignes existantes et même une destination de plus pour Londres Southend, à l'est de la capitale anglaise. Mais la crise sanitaire a ralenti la reprise. Les avions étaient moins pleins avec un taux de remplissage en baisse de plus de 50 % fin août. Mais le coup de grâce est venu de la décision de Boris Johnson mi-août.

Une quatorzaine lourde de conséquences

. Le 13 août, le premier ministre britannique décide d'imposer une quarantaine à tous ceux qui viennent de France. L'équilibre déjà fragile vacille pour de bon.

Boris Jonhson va instaurer une quatorzaine le 13 aout © Maxppp - Photoshot

En août, le nombre de passagers chute de 65 % par rapport à août 2019, et de 76 % depuis le début de l'année. Les partenaires de l'aéroport Bergerac Dordogne Périgord doivent se retrouver ce mardi pour discuter de l'avenir financier de cette entreprise qui emploie tout de même une cinquantaine de personnes au plus fort de la saison . Aujourd'hui la plupart sont en chômage partiel mais jusqu'à quand? Le Smad, syndicat Mixte Air Dordogne propriétaire de l'aéroport va sans doute devoir trouver les moyens de permettre à Bergerac de continuer son plan de vol malgré les turbulences mais à quel prix et dans quelles conditions? Il y a encore beaucoup de brouillard sur le tarmac;