Dordogne : l'antenne de l'aviation civile de Sarlat passe à l'hydrogène

L'antenne mesure 36 mètres de hauts et sert aux télécommunications entre les avions et le Centre de navigation aérienne de Bordeaux et de Clermont-Ferrand. Concrètement, elle est le relai radio entre les appareils et le sol : du simple ULM, à l'avion de ligne. Jusqu'ici ce site isolé et perché sur une commune fonctionnait avec des panneaux solaires et était raccordé au réseau électrique lorsque le soleil n'était pas suffisant. Désormais, lorsque le soleil manque, l'hydrogène prend le relai. Dans la salle des machines, un électrolyseur et une arrivée d'eau courante ont été installés pour permettre la fabrication de l'hydrogène sur place. Cette "machine à fabriquer de l'hydrogène" fonctionne avec le surplus de la production des panneaux solaires lorsque l'ensoleillement est important. Cet investissement a couté 700.000 euros à l'État et se fait dans le cadre du projet Sepher, qui vise à développer l'utilisation d'énergies renouvelables sur les sites de la direction des services de la navigation aérienne (DNSA).

Les communications radios des avions du secteur passent par ce site. © Radio France - Thibault Delmarle