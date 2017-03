Dordogne : l'autoroute A89 fermée dans les deux sens

Un camion de 28 tonnes a percuté une glissière de sécurité en fin de matinée ce samedi sur l'autoroute A89 en Dordogne. La route est coupée dans les deux sens.

Il n'est plus possible de circuler sur l'autoroute A89 entre le péage de La Bachellerie et la sortie de Saint-Laurent-sur-Manoire depuis 15h ce samedi 11 mars. La route a été coupée dans les deux sens après un accident. Un camion de 28 tonnes a percuté une glissière de sécurité dans une zone de travaux sur plus de 150 mètres au niveau de Limeyrat. L'un des pneus du poids-lourd a éclaté et le chauffeur aurait perdu le contrôle de son véhicule.

L'accident n'a pas fait de blessé mais la circulation est très perturbée. Une déviation est mise en place par les routes départementales sur plusieurs dizaines de kilomètres. Elle devrait l'être une bonne partie de la soirée le temps de réparer la glissière. Les autorités annoncent une réouverture vers 22h30.