Dordogne : l'autoroute A 89 fermée la nuit autour de Périgueux pendant trois semaines

L'autoroute A 89 va être fermée la nuit pendant trois semaines entre les échangeurs 15 et 16, le contournement sud de Périgueux, entre l'aire du Manoire à Saint Laurent sur Manoire et Créavallée.

C'est bon à savoir si vous prenez souvent cet axe. L'autoroute A 89 sera fermée du lundi au vendredi toutes les nuits de 21h à 6h du matin à partir de ce lundi soir et jusqu'au 25 septembre. Et cela entre les échangeurs de Périgueux sud (le numéro 15) au pont du cerf et celui de Périgueux Est, le 16, en fait celui de Saint Laurent sur Manoire.

En fait Vinci Autoroutes s'apprête à changer les joints à l'entrée et à la sortie de plusieurs ponts. Ceux situés devant l'aire du Manoire, à Saint Laurent sur Manoire ainsi que celui de la bretelle d'accès. Tout cela dans le sens Bordeaux - Brive.

La portion de l'autoroute qui sera fermée pendant trois semaines la nuit - Google Maps

Il s'agit donc de changer les joints qui relient les viaducs à l'enrobé de la chaussée. Des joints qui s'abîment progressivement à chaque fois qu'une voiture ou qu'un camion passe dessus. Il faut dire qu'à cet endroit, 20.000 véhicules environ passent chaque jour, 10.000 dans chaque sens de circulation. Concrètement, les ouvriers vont retirer ces éléments de 12 mètres de long chacun, pour en reposer des neufs. Impossible donc de circuler pendant les opérations d'où la fermeture de l'A 89 la nuit entre 21h et 6h.

Il s'agit d'entretien courant précise Vinci qui estime à 50.000 euros le prix des travaux.