Dordogne : l'autoroute A89 totalement fermée toute la nuit ce mercredi et ce jeudi

L'autoroute A89 sera totalement fermée à la circulation ce mercredi à partir de 20 heures jusqu'au lendemain 6 heures du matin pour les travaux de construction d'un écopont, un pont pour les animaux. Elle devrait être une nouvelle fois fermée ce jeudi soir puis toute la journée du 17 mai.

Si vous prévoyez de prendre l'autoroute A89, sachez qu'elle sera totalement fermée dans les deux sens de circulation entre les échangeurs de Périgueux Est (numéro 16) et Thenon La Bachellerie (numéro 17) à partir de 20 heures ce mercredi et jusqu'à 6 heures jeudi matin. Vinci autoroutes est en train de réaliser un écopont, un pont pour les animaux et les travaux nécessitent la coupure.

►► + D'INFOS : Dordogne : un pont pour les animaux va voir le jour au-dessus de l'autoroute

Même scénario la nuit suivante; ce jeudi 11 au vendredi 12 mai. Une déviation sera mise en place dans les deux sens via la départementale 6089. Mais un accident a eu lieu ce mercredi matin au péage de Thenon. Un camion rempli de goudron s'est renversé devant les barrières donc le péage est fermé dans le sens Bordeaux-Clermont-Ferrand.

Les travaux de l'écopont nécessiteront une autre coupure, cette fois-ci en journée, prévue le mercredi 17 mai, de 8 heures à 18 heures.