Dordogne : l'hiver approche, les Périgourdins chaussent leurs pneus neige

Avec les premières températures négatives, les Périgourdins commencent à changer leurs pneus d'été pour des pneus d'hiver, qui accrochent plus sur la route, même si beaucoup attendent les premiers flocons pour aller chez le garagiste.

Le grand manteau de neige n'est pas prévu, tout juste quelques premiers flocons et des températures très basses suffisent aux Périgourdins pour changer leurs pneus pour des pneus d'hiver.

Pour l'instant ce n'est pas le rush dans les garages mais de plus en plus de Périgourdins choisissent cette option, plus sûre sur la route humide et souvent verglacée.

Le rush aux premiers flocons

Selon Nicolas Gillé, gérant du feu Vert de Trélissac, les Périgourdins n'ont pas tous le réflexe mais il suffit de quelques flocons pour que ce soit le rush mais les ventes augmentent tout de même. Les mécanos du garage de Trélissac montent une cinquantaine de pneus d'hiver par jour, le double d'une journée d'été.

Entre 300 et 400 euros pour 4 pneus

Le prix est souvent un frein selon les garagistes. Il faut compter entre 300 et 500 euros pour quatre pneus d'hiver, selon les marques. Pourtant, Pascal Granier, garagiste à Périgueux explique qu'un pneu d'hiver dure trois hivers.

La meilleure solution, la plus rentable reste d'acheter une monture complète : pneu et jante. Il faut en effet compter encore 40 à 50 euros pour une jante. Un choix rare en Périgord où sans doute moins de 20% des voitures sont chaussées spécialement pour l'hiver.