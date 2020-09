Dordogne : la circulation interdite dans Beynac dimanche matin pour cause de manif pro déviation

On l'a appris ce lundi matin, la circulation dans le village de Beynac dans la vallée de la Dordogne sera interdite dimanche prochain de 9h à 13h. Le conseil départemental a pris cette décision en raison de l'organisation par l'association J'aime Beynac et sa vallée d'une manifestation en faveur du contournement routier de la commune. Le projet qui est porté par le Département donne lieu depuis plusieurs années à des querelles incessantes entre les pro et les anti déviation. Dans son communiqué le département précise que _" l'accès aux commerces et au château, restera toutefois assuré"_et qu'un stationnement est prévu aux entrées du bourg.

Selon les opposants, le département entre "dans une phase insurrectionnelle"

Cette décision sonne comme une provocation de plus aux oreilles du collectif " Sauvons la vallée" , qui fédère les associations d'opposants à la déviation. Dans un communiqué, le collectif estime que par l'organisation de cette manifestation "le département de la Dordogne entre dans une phase insurrectionnelle...Avec l’argent des contribuables de la Dordogne, le Président du département se met en délicatesse avec la justice et l’Etat....Nous, les administrés et contribuables, risquons de payer très cher l’entêtement d’un élu qui veut envers et contre tout préserver et continuer la construction de son hochet".

Un appel à la réconciliation après les décisions de justice

Les opposants dénoncent également ce qu'ils estiment être une utilisation abusive de l’argent public : _"plaquettes distribuées à 260 000 foyers, une caravane servant essentiellement à la visite d’un chantier jugé obsolète par la justice et le Préfet ainsi que des courriers adressés à tous les maires et conseillers départementaux."Les opposants terminent leur communiqué en lançant un appel au Département " Après les décisions de justice n’est-il pas venu le temps de la réconciliation ?" ._ Reste maintenant à savoir si cet appel sera entendu par Germinal Peiro, le président du conseil départemental, qui pour l'instant ne semble pas encore avoir renoncé à son projet.