Dordogne : la communauté de communes Vallée de l'Homme mise sur le vélo électrique

Vous habitez Montignac-Lascaux, Le Bugue, les Eyzies ou encore Saint-Laurent-sur-Vézère? C'est peut-être l'occasion ou jamais de vous mettre au vélo. La communauté de communes Vallée de l'Homme lance ce lundi 14 septembre son service de location longue durée de vélos à assistance électrique et parallèlement des aides pour acheter votre propre vélo.

Privilégier les mobilités durables

"La communauté de commune Vallée de l'Homme est très engagée en faveur du développement durable depuis très longtemps" explique Manon Montoulieu, chargée du projet mobilité durable à la Communauté de communes Vallée de l’Homme. Elle a notamment lancé de manière volontaire un plan climat air énergie territorial en 2018, avec un axe dédié aux mobilités durables. Dans ce cadre-là nous avons le projet de véloroute voie verte, les itinéraires cyclo, et donc le développement de ces vélos. C'est un service qui est souvent proposé dans les milieux urbains et périurbains, mais c'est assez rare en milieu rural et je pense que nous sommes une des première collectivités à le proposer conclut Manon Montoulieu.

Un premier lot de 20 vélos

La communauté de communes "Vallée de l'Homme" explique s'être inspirée de dispositifs déjà testés dans de grandes villes comme Périgueux. Pour le lancement de l'opération, 25 000 euros ont été consacrés à l'acquisition de 20 vélos, mais aussi de sièges bébé, de sacoches et même de remorques pour transporter les enfants.

L'utilisation des vélos sera réservée aux personnes majeures résidant ou travaillant quotidiennement sur le territoire de la la Communauté de communes Vallée de l'Homme. Il en coûtera, moyennant une caution de 800 euros qui ne sera pas encaissée, 20 euros pour 15 jours, 30 euros pour un mois et 70 euros pour un trimestre. Etudiants et demandeurs d'emplois pourront bénéficier de tarifs réduits, sur présentation d'un justificatif.

Une aide à l'achat de vélos à assistance électrique

Dans le même temps, les 16 000 habitants de la Communauté de communes Vallée de l'Homme vont pouvoir bénéficier d'aides à l'achat de vélos à assistance électrique. Ils pourront obtenir jusqu'à 200 € dans la limite de 25% du prix d'achat d'un vélo neuf, et jusqu'à 100 € dans la limite de 25% du prix d'un achat d'un vélo d'occasion. L'aide est réservée aux habitants majeurs de la communauté de communes, et une seule aide sera accordée par foyer fiscal. Pour tout renseignement vous pouvez composer le 05 53 51 70 70, ou bien vous rendre sur le site de Communauté de commune Vallée de l'Homme.

Des itinéraires sélectionnés

Consciente que la vallée de la Vézère présente un relief accidenté avec des falaises et de nombreux vallons, et que les routes y sont étroites, la Communauté de communes Vallée de l’Homme a sélectionné les routes à faible trafic et à vitesse limitée afin de proposer des itinéraires adaptés à la pratique du vélo sur route. Il s’agit principalement de routes secondaires et partagées. 200 km de routes sont ainsi proposés à ceux qui voudraient se lancer, et abandonner leur voiture au profit d'un mode de déplacement plus écologique.