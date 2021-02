Dordogne : la route D703 rouvre en partie à Beynac

La route départementale 703 rouvre en partie à la circulation ce vendredi 18 février après trois semaines de fermeture à cause de chutes de pierre.

Les voitures vont à nouveau pouvoir emprunter la route départementale 703 à Beynac. L'axe rouvre en partie à la circulation à partir de ce vendredi 19 février, 18 heures.

La route est restée fermée environ trois semaines après des éboulements suites aux fortes pluies le 28 janvier dernier. Le Conseil départemental a demandé une expertise pour vérifier l'état de la falaise. Selon le département, le rapport des experts indique que le glissement de terrain "reste en équilibre instable dans la partie basse du talus".

En attendant la remise en état des terrains, le département et la mairie de Beynac ont décidé de rouvrir la route mais seulement sur une voie. La voie sous surveillance est séparée de l'autre avec des plots de bétons. Pour faciliter l'alternance de la circulation entre les voitures, des feux tricolores sont mis en place.

L'état de cette route à Beynac est un sujet sensible car elle est liée au projet de déviation porté par le département. Le projet de contournement de Beynac qui, on le rappelle, a été retoqué par la justice. Le département a été condamné à annuler le chantier et à remettre en état le site.