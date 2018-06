L'architecte Alain Spielmann était l'invité du Conseil départemental ce mercredi, pour présenter son projet de contournement de Beynac devant le "Comité de dialogue et de suivi", et sa volonté d'intégration dans le paysage.

Beynac-et-Cazenac, France

Alain Spielmann, l'architecte retenu en 2015 avec le cabinet Setec pour la déviation de Beynac, est revenu en Dordogne présenter son projet, pour expliquer aux membres du comité de suivi sa volonté d'intégrer la route et les deux ponts dans le paysage.

Le chantier du contournement est actuellement concentré dans le secteur du Pech à Saint-Vincent de Cosse, où le forage et la construction de pieux sur la berge de la Dordogne va se poursuivre jusqu'en septembre, avant la réalisation des fondations du pont cet automne.

Les deux nouveaux ponts seront alignés sur les ponts de la voie ferroviaire - Conseil départemental de la Dordogne

En s'appuyant sur des diapositives "avant - après", Alain Spielmannn a insisté sur sa volonté d'intégrer la route dans le paysage, et de superposer les deux ponts aux ponts ferroviaires qui traversent déjà la Dordogne.

c'est une petite route de 6 à 7 mètres de large qui est complètement encastrée dans le terrain. Les remblais près des ponts doivent masquer la voie depuis les cinq châteaux" - Alain Spielmann, architecte de la déviation de Beynac.

Deux pont de 211 et 216 mètres, alignés sur la voie ferrée, seront construits à partir de cet hiver, pour supporter la route et la passerelle pour les vélos et les piétons. Les piliers seront gris clair, et les voies couleur rouille.

Alain Spielmann s'est appuyé sur des images de la route intégrées au paysage © Radio France - Harry Sagot

Trois chantiers de fouilles précèdent le chantier ; le premier a été réalisé en 2017 à Saint-Vincent de Cosse, le deuxième se terminera fin juillet au lieu-dit "La Treille" à Castelnaud la Chapelle, et le dernier est prévu au printemps 2019 à "La grange de Vergnes" à Vézac.

Les archéologues ont trouvé des traces d'exploitation agricole gauloise et gallo-romaine, des restes de mur, de four et de céramiques. Près de 200 élèves des écoles du secteur et du collège de Sarlat ont visité le chantier de fouille de Castelnaud.