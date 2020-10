Dordogne : la RD6089 coupée à Marsac pendant deux semaines

La route départementale 6089 ferme à la circulation entre le carrefour de la Barde et jusqu'à la route de la Bouzonnie à partir du lundi 19 octobre et jusqu'au vendredi 30 octobre. Plusieurs déviations sont mises en place.

A partir de ce lundi 19 octobre, la route départementale 6089 est coupée à Marsac entre le carrefour de la Barde et jusqu'à la route de la Bouzonnie. Cette fermeture ne s'applique pas aux riverains mais dure pour les autres automobilistes jusqu'au vendredi 30 octobre, c'est-à-dire pendant les vacances scolaires de la Toussaint.

Le tronçon d'un peu moins d'1 kilomètre est en travaux pendant un peu moins de deux semaines pour "aménager la surface" et notamment créer des trottoirs, des aménagements piétons et sécuriser les accès aux maisons et les carrefours. Le chantier prévoit également la création de parkings pour les commerces et des aménagements paysagers.

Des itinéraires bis mis en place le temps des travaux

Pour permettre aux automobilistes de circuler malgré les travaux, plusieurs déviations sont mises en places :

La route départementale 6089 est fermée du 19 au 30 octobre sur un peu moins d'un kilomètre. - Mairie de Marsac-sur-l'Isle

les travaux se terminent le 30 octobre. - Mairie de Marsac