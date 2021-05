La route de Marival qui relie Coulounieix-Chamiers et Marsac-sur-l'Isle est fermée pendant dix jours à compter du mardi 11 mai.

Dordogne : la route de Marival fermée pendant dix jours entre Coulounieix et Marsac

Attention si vous empruntez régulièrement la route de Marival entre Coulounieix Chamiers et Marsac. Elle est fermée pendant 10 jours, du mardi 11 au vendredi 21 mai. Le Grand Périgueux et le département de la Dordogne font des travaux pour entretenir et réparer la chaussée. Une déviation est mise en place.