Dordogne : la traversée de Terrasson fermée à la circulation jusqu'au 28 avril

La route départementale 6089 sera totalement interdite aux véhicules dès ce mardi et jusqu'au 28 avril. Après plus d'un an de travaux de rénovation de la traversée de Terrasson, une partie sera encore coupée en raison de travaux sur le réseau électrique

La traverse de Terrasson va être coupée une nouvelle fois ce mardi et jusqu'au 28 avril. Aucune voiture ne pourra passer entre la rue Jean Moulin au niveau du lycée Antoine de Saint-Exupéry et la rue Albert Camus, près de la jardinerie. Le réseau électrique souterrain doit être renforcé.

Déjà l'année dernière cette artère centrale avait été fermée à la circulation pour les travaux de réaménagement de la traversée, une fois en mars, avril et en juin.

Une déviation sera mise en place pour les voitures, motos, taxis, camions de livraisons et les transports en commun. Ils passeront par les petites rues à l'intérieur de Terrasson. Quant aux poids lourds, ils devront faire un détour de près d'une heure, en passant par Montignac sur la D704, puis Salignac Eyvigues sur la D60 pour retrouver la route de Brive après La Feuillade.

Les camions devront faire un détour par Montignac - Capture Google Maps © Radio France

La situation devrait revenir à la normale dans 10 jours, aux alentours du 28 avril.