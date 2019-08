Dordogne : le bel été de l'aéroport Bergerac Dordogne Périgord

Bergerac, France

Tous les professionnels du tourisme sont d'accord. Il y a eu moins d'anglais en Dordogne pour la première moitié de l 'été. Alors ce sont ceux qui ne prennent pas l'avion, car le nombre de passagers ayant transité par l'aéroport de Bergerac Roumanières lui, n'a pas fléchi. Il a même considérablement augmenté en juin .

Près de 2000 passagers de plus en juin.

Ce sont en tout 39 611 personnes qui sont passées par l'aéroport de Bergerac en juin 2019 contre 37 887 en juin 2018. C'est un record absolu. Le nombre de passagers a augmenté de 4,55 %. En juillet, il n'y a pas eu de record mais une belle fréquentation. Elle grimpe de 5,56 % par rapport à juillet 2018; soit 47 094 voyageurs contre 44 614 l'année dernière. Les compagnies aériennes ne sont pas toutes logées à la même enseigne.

Vol à destination de Londres, à l'aéroport de Bergerac © Radio France - Antoine Balandra

Ryan Air progresse de 1,91 % avec des avions mieux remplis. British Airways a transporté plus de voyageurs, Jet 2com aussi qui devrait aussi se poser à Londres Stansted au printemps prochain. Seul Fly Be n'est pas au diapason. Il faut dire que la compagnie vient d'être rachetée par Virgin Atlantic et que ses clients habituels sont peut-être prudents. Exception faite de cette dernière compagnie, le trafic est à la hausse à Bergerac depuis le début de l'année, plus 1,57 %. Et le mois d’août ne devrait pas infléchir la tendance, les réservations sont déjà très satisfaisantes.