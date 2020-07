Dordogne : le centre-ville de Périgueux en travaux durant l'été

La circulation risque d'être un peu perturbée cet été à Périgueux car deux chantiers sur la voirie débutent ce lundi 20 juillet. L'accès est garantie à chaque fois pour les riverains et les piétons.

Du 20 au 30 juillet autour de la place Francheville

Le premier concerne la place Francheville et spécifiquement la partie située entre le boulevard de Vésone et la rue Littré (à l'arrière du cinéma). Les travaux vont durer dix jours dans le secteur. Il s'agit de refaire les enrobés et notamment ceux situés près de l'arrêt de bus pour faciliter la dépose des patients et pour limiter les embouteillages aux abords de la clinique Francheville. C'était une demande des taxis de Périgueux.

Du 20 juillet au 28 août sur une partie du cours Tourny

Le deuxième chantier va durer un mois et demi, du lundi 20 juillet au vendredi 28 août. Il concerne le cours Tourny entre la rue Barbecane et le rond-point Yves Guéna. Il s'agit là aussi de refaire les enrobés et les trottoirs. Deux passages piétons seront surélevés pour obliger les voitures à ralentir.

Pendant toute la durée de ce chantier, le cours Tourny sera mis en sens unique, entre la rue Barbecane et la rue Saint-Front.