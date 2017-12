Dordogne : le conseil de l'environnement donne un avis favorable à la déviation de Beynac

Par Antoine Balandra, France Bleu Périgord

Le conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le CODERST, a donné un avis favorable ce vendredi après-midi au projet de contournement de Beynac dans la vallée de la Dordogne. Après observations éventuelles, la préfète dira oui ou non au projet