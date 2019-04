Dordogne : le pont sur l'Isle coupé à Savignac-les-Eglises dès ce lundi

Savignac-les-Églises, France

Attention si vous empruntez régulièrement la D68, la route qui va de Savignac-les-Eglises à Cubjac en Périgord vert.

Le département va engager d'importants travaux de réfection à partir de ce lundi matin.

Le conseil départemental va en fait rénover le pont sur la rivière qui se situe au bout de la route, à la sortie sud du bourg de Savignac-les-Eglises en direction donc de Cubjac.

Un ouvrage plutôt étroit qui supporte la RD68. Le but sera donc de donner une nouvelle jeunesse cette structure construite aux alentours de 1930. Une opération lourde qui va obliger le département à fermer la route à partir de ce lundi matin et pour environ deux mois jusqu'à la fin du mois de juin.

Des tassements vont être corrigés, l'étanchéité des trottoirs revus, les garde corps seront refaits ainsi que l'enrobé bien sûr.

Une déviation sera donc mise en place durant la période. Si vous arrivez de Coulaures par exemple il faudra passer par la D705 entre Savignac les Eglises et Sarliac-sur-l'Isle, continuer sur la RN21 et tourner à gauche sur la D69 au lieu dit Laurière pour finalement rejoindre Cubjac via la D5.