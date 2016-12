Dordogne : le prix des carburants en hausse dans le département

Vous vous en êtes forcément rendus compte si vous êtes allés faire de l'essence, le prix à la pompe est en hausse. Selon des chiffres publiés lundi par le ministère de l'environnement, le gazole par exemple a augmenté de 1,43 centime en une semaine seulement. Et la Dordogne n'est pas épargnée.

A la station service, les voitures défilent. Mais les automobilistes sont agacés. Yves par exemple vient faire le plein de son 4x4 et comme à chaque fois, les prix ont augmenté : "je tournais à 80€ et quelques avant et là je suis à 100 euros".

7 à 8 centimes de hausse en Dordogne pour l'ensemble des carburants

C'est la même chose pour Daniel. Ce retraité paie 25 euros pour seulement 20 litres d'essence. "Il y a quinze jours, j'aurais eu deux ou trois litres de plus, soupire ce Périgourdin. C'était à 1,13 euros le litre environ, là c'est à 1,20€".

"Le budget en prend un coup" Daniel, automobiliste

Le sans plomb a pris 7 centimes en une semaine, c'est énorme ! " - Daniel

La Dordogne, comme le reste de la France, voit le prix à la pompe augmenter. Selon des chiffres publiés en début de semaine par le ministère de l'environnement et de l'énergie, le gazole a pris 1,43 centime en une semaine seulement. Pour le sans plomb 95, c'est pire. Il a augmenté de 1,77 centime, tout comme le SP98, en hausse de 1,64 centime.

Pascal Furelaud est le gérant d'une station service à Périgueux. Et lui-même constate cette hausse : "Ça fait un mois que la tendance est à la hausse d'environ 7-8 centimes, pour un utilisateur normal, ça représente environ 10 euros de plus par mois".

Et c'est déjà beaucoup pour Brice. Ce père de famille fait le plein en moyenne tous les jours. "10 euros sur une voiture, 20 euros pour les deux... Ce n'est pas beaucoup mais c'est déjà pas mal, soupire Brice. Ça fait le pain pour le mois. ".

Je préférerais faire davantage de cadeaux à mes enfants que de mettre 20€ de plus chaque mois dans le carburant" - Brice

Pour ne pas trop empiéter sur le budget, Daniel a décidé de moins prendre sa voiture . "On va devoir faire attention, faire moins de kilomètres, explique le retraité.

Guy lui cherche tout simplement les stations où l'essence est la moins chère. "Disons que je vais me servir dans les grandes surfaces parce que c'est là où je paie le moins, souligne ce Périgourdin. J'ai abandonné depuis longtemps les pétroliers comme Total, ça doit être 20 centimes de plus".

Nouvelle augmentation au 1er janvier 2017

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes, ça ne va pas s'arranger. Les pays producteurs de pétrole ont décidé de limiter leur production, ce qui fait monter les prix. Et les taxes sur le carburant vont augmenter au 1er janvier. Comptez jusqu'à 4 centimes de plus pour le gazole, 1 centime pour le sans plomb.