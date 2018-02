C'est un rapport explosif. Et dont la ministre des Transports Elisabeth Borne a promis de s'inspirer. Le rapport Spinetta sur l'avenir de la SNCF a été remis ce jeudi par l'ancien patron d'Air France au Premier ministre Edouard Philippe. Il lance 43 propositions, dont la transformation de la SNCF en société anonyme, la fin progressive du statut de cheminot, et demande surtout la fin des petites lignes.

Elles mobilisent selon le rapport 16% des moyens du ferroviaire pour moins de 10% des trains et 2% des voyageurs.

Le problème, c'est que si ce rapport était appliqué à la lettre, cela signifierait la fin de toutes les lignes TER du Périgord... Dans le jargon de la SNCF, elles sont toutes classées en catégorie 7 à 9. Autrement dit, ce sont des petites lignes, avec en moyenne moins de 30 passagers par train. La carte de France de ces lignes publiée dans le rapport Spinetta et qui seraient donc menacées est cruelle pour la Dordogne, car toutes les lignes TER périgourdines y sont listées.

La carte de France des "petites lignes" menacées, publiée dans le rapport Spinetta - Ministère de la transition écologique

Inquiétude des usagers

Certaines sont visiblement plus en danger que d'autres. Périgueux/ Agen et Périgueux/ Brive semblent sur la liste noire et voient leur avenir très menacées. Périgueux/ Limoges et Périgueux/ Bordeaux sont un peu plus épargnées.

De toute façon, le rapport préconise à chaque fois une étude socio économique avant de prendre des décisions. Mais une chose est sûre : le coup est rude pour la Dordogne où plusieurs collectivités luttent en ce moment pour financer la rénovation de la ligne Bergerac/ Libourne. Dans tous les cas, le maintien ou non des lignes dépendra aussi de la volonté politique et des moyens débloqués par la région Nouvelle-Aquitaine. Mais du côté des associations d'usagers en Périgord l’inquiétude grandit d'année en année.