Dordogne : le ras-le-bol des usagers de la ligne de train Bordeaux - Périgueux - Limoges

Ce mercredi matin, à l'heure où de nombreux Périgourdins prennent les transports en commun pour aller travailler, le train de la ligne Bordeaux - Périgueux - Limoges accusait 40 minutes de retard. Un mauvais début de journée pour les usagers.

Ce mercredi 10 mai au matin, le train de 5h58 en provenance de Bordeaux et à destination de Périgueux accusait 40 minutes de retard. La faute, selon la SNCF, à une "anomalie technique sur un train", qui a dû partir avec une rame au lieu de deux. Difficile ensuite de faire monter tous les usagers dans une seule rame.

Le retard se cumule alors. Le train devait initialement arriver à Périgueux à 7h30 et repartir à 7h37 direction Limoges. Mais avec 40 minutes de retard, les usagers qui empruntent cette ligne pour aller travailler dans le département voisin, ne sont forcément pas arriver à l'heure au travail.

#Dordogne Retard de 40 min sur le train de 8h40 direction #Limoges au départ de #Périgueux cause panne ligne Bordeaux - Périgueux #SNCF pic.twitter.com/wDryRo37IO — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) May 10, 2017

En retard au travail

Sur le parvis de la gare, Jonathan fait les cent pas. Il attend que le temps passe : "Ce n'est pas arrangeant pour moi comme pour plein de gens qui vont être en retard au travail... qui vont devoir trouver des excuses pour leur patron", explique ce paysagiste qui a l'habitude des contre-temps sur la ligne Périgueux - Limoges.

Une fois tous les mois on a le droit à un petit retard le matin

— Jonathan, usager quotidien du Périgueux - Limoges

"C'est dommage !", s'exclame Jean-Marc. Ce périgourdin emprunte la ligne Périgueux - Limoges "trois ou quatre fois par trimestre." Mais là, pas de chance, le jour où il a "des rendez-vous toute la journée à Limoges", le train a 40 minutes de retard.

Après avoir prévenu sa collègue et lui avoir demandé de décaler leurs rendez-vous, il constate que ces retards reviennent de temps en temps : "Au moins une fois sur trois quand je dois prendre le train, il n'est pas à l'heure", souffle-t-il.

Manque de communication

Des usagers qui se plaignent de ces retard, Jean-François Martinet en a souvent au téléphone. Pour lui, président de Périgord Rail Plus, une association d'usagers, "le problème c'est que c'est un train sur lequel ça arrive souvent [ndlr, le train de 5h58 au départ de Bordeaux]... c'est répétitif et, en plus, la communication est mauvaise !" Ecoutez-le au micro France Bleu Périgord :

Contactée par France Bleu Périgord, la direction de la communication de la SNCF n'a pas voulu commenter ce sujet.