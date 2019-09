Dordogne : le trafic des trains reprend le 30 septembre entre Libourne et Bergerac

Dordogne, France

A partir du 30 septembre, les trains roulent à nouveau entre Libourne-Bergerac et le Buisson. Les travaux de rénovation de la ligne sur les 62 kilomètres auront duré neuf mois.

Entre six et 25 minutes gagnés selon les trajets

Le temps de trajet sera désormais de 1h17 entre Bordeaux et Bergerac, soit un gain de temps de six minutes, et de 2h21 entre Sarlat et Bordeaux, soit un gain de temps de 25 minutes.

Les trains circuleront à 100 km/heure dans un premier temps avant de retrouver la vitesse de croisière de 120 km/heure.

Chaque jour, 3.000 passagers empruntent cette ligne entre Libourne et le Buisson.