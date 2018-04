Pour la deuxième fois de l'année, en partenariat avec France Bleu Périgord, les gendarmes de Dordogne et la préfecture ont organisé l'opération "Quand la conduite est bonne". Objectif : récompenser les bons conducteurs et les récompenser avec un bon carburant de 50 euros.

"90 km/h c'est 90 km/h !" sur la route entre Campsegret et Périgueux, Laurent vient de se faire interpeller par le capitaine Bordes mais il reste droit dans ses bottes. S'il a été arrêté par la gendarmerie ce vendredi matin sur la route du travail c'est pour être récompensé.

Suivis une dizaine de minutes par les gendarmes

Ce vendredi 13 avril et pour la seconde fois cette année, France Bleu Périgord, la gendarmerie de Dordogne et la préfecture organisaient ce vendredi 13 avril l'opération "Quand la conduite est bonne". Elle vise à récompenser les automobilistes qui se comportent bien sur la route. Choisis au hasard, ils sont suivis pendant une dizaine de minutes par un véhicule banalisé de la gendarmerie.

Respect des règles de vitesse, de priorité, des distances de sécurité, etc. Tout est scruté par les gendarmes. Les militaires vérifient aussi que le conducteur dispose bien de 12 points sur son permis. Si l'automobiliste a rempli toutes les conditions il se voit offrir un bon carburant de 50 euros. "C'est important de respecter les règles, on est de plus sensibilisés avec les accidents qui se produisent sur les routes," confie Mathieu, arrêté à Gardonne.

24 conducteurs récompensés d'ici la fin d'année

La prochaine opération aura lieu le 18 mai. D'autres suivront en juillet, août et octobre. En fin d'année, les 24 conducteurs récompensés seront reçus pour une cérémonie en préfecture.