Dordogne : les deux nouveaux radars tourelles ont été posés

Deux nouveaux radars, des radars tourelles, ont été posés en Dordogne. L'un à Saint Pierre de Chignac, et l'autre à Bergerac, juste après l'aéroport.

Dordogne, France

Ils sont bien là. Les deux radars tourelles nouvelle génération ont été installés en Périgord.

L'un sur la RD710 à Saint Pierre de Chignac, l'autre sur la RN 21 au sud de Bergerac. A chaque fois, sur des zones très accidentogènes et souvent en ligne droite où la vitesse est souvent trop élevée.

"Ce radar est appelé à remplacer l'ancien qui avait été détérioré. Il a été placé sur une zone accidentogène, pas forcément de manière très fréquente, mais les voitures déboulent des petites départementales et cogner quelqu'un qui roule trop vite, cela peut faire très mal" dit le premier adjoint au maire de Bergerac Marc Léturgie

Pourtant pas de panique pour l'instant, les radars ne sont pas encore pleinement opérationnels d'après nos informations. Mais ils seront bientôt en phase de test.

Ce qui ne dispense pas bien sûr de respecter le code de la route.

Des radars perfectionnés

Mais tout de même, vous ne devriez pas être verbalisés avant le mois de septembre. Et encore, les radars tourelles ne sont pour l'instant homologués que pour flasher les excès de vitesse ou les franchissements de feu rouge. Ces radars font environ 4 mètres de haut et ils sont très puissants et surtout très intelligents.

Ils peuvent théoriquement contrôler en double sens plusieurs dizaines de véhicules à la fois.

Ils sont aussi capables de faire la différence entre les voitures et les camions. Plus fort encore : ils peuvent détecter si vous téléphonez ou non au volant, si vous avez mis votre ceinture ou pas.

Et à terme, ils pourront même détecter si vous roulez sans assurance. Sans oublier un petit détail : les flashs seront désormais indétectables par l'oeil humain...