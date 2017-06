Dordogne : les élus et usagers furieux contre la SNCF qui ferme le guichet de la gare de Belvès

Pour les habitants de Belvès en Dordogne c'est une nouvelle atteinte aux services publics. Les élus et usagers protestent contre la décision de la SNCF qui va fermer le guichet de la gare le 30 juin prochain.

Les élus de Belvès avec le maire en tête, Christian Léothier, sont très en colère contre la SNCF. Ils ont appris par hasard disent-ils que le guichet de leur gare va fermer au 30 juin prochain. Ce mardi matin, en compagnie du président de l'association des usagers Périgord Rails Plus, Jean-François Martinet, ils ont déroulé une banderole géante sur le mur de la gare.

"Du mépris de la part de la SNCF"

Les élus sont d'autant plus en colère que depuis août dernier, des négociations étaient en cours avec la SNCF pour trouver une solution à la fermeture du guichet. La commune avait proposé d'installer un guichet dans les locaux de la mairie en prenant à sa charge une partie du financement de l'installation. La SNCF elle aurait du assumer la mise en place du matériel. Depuis plusieurs mois, le conseil municipal n'avait plus de nouvelle de la SNCF. C'est un usager qui leur a appris la mauvaise nouvelle. Le maire Christian Léonthier estime que "c'est du mépris de la part de la SNCF".

Un guichet plus assez rentable

La SNCF a décidé de fermer ce guichet parce qu'il n'est plus rentable selon elle. Pour Jean-François Martinet de l'association Périgord Rails Plus, on se moque du monde, si peu de voyageurs achètent leurs billets à la gare de Belvès, c'est que le guichet n'est pas ouvert aux horaires des trains. Sur la ligne Bordeaux-Sarlat, quatre trains s'arrêtent chaque jour à Belvès.

Pas de borne, on achète son billet dans le train ou sur internet

Le guichet de la gare de Belvès fermera donc le 30 juin prochain. Il n'y aura pas de borne pour retirer son billet. Les voyageurs devront acheter leur billet dans le train ou l'acheter sur internet. Le guichet le plus proche est celui de la gare du Buisson-de-Cadouin à 14 km de Belvès.