Dordogne : les gendarmes vont procéder à des contrôles préventifs de l'éclairage des véhicules

Dordogne, France

Nom de code : "opération cyclope". A compter de ce lundi 4 et jusqu'au 7 novembre, les gendarmes de Dordogne vont traquer les voitures borgnes, particulièrement visibles maintenant que les jours ont raccourci. Des contrôles préventifs seront menés matin et soir dans tout le département.

Après la prévention, la répression

"Nous constatons tous les jours de nombreux véhicules qui éblouissent, qui n'ont qu'un feu, voire qui ne possèdent aucun feu du tout ou non-homologués" explique le capitaine Jean-Claude Derudder, qui commande en Dordogne l'Escadron départemental de sécurité routière. "Pendant quatre jours, nous allons matin et soir faire de la prévention. La personne qui se trouvera en infraction se verra remettre une attestation. Elle disposera de cinq jours pour réparer son véhicule et se présenter à une brigade locale pour attester qu'elle a bien procédé à la réparation" ajoute le capitaine de l'EDSR.

L'opération de contrôles préventifs va durer quatre jours - Gendarmerie nationale

Des ampoules de plus en plus difficiles à changer

Il faut reconnaître que changer l'ampoule d'un phare n'est plus aussi simple qu'il y a quelques années. Sur certains modèles de véhicules, il est même nécessaire de se rendre chez son garagiste. "Avant la gendarmerie réglait même les phares des usagers de la route" reconnait le capitaine Derudder. "Aujourd'hui ce n'est plus possible. C'est devenu tellement technique qu'il faut faire appel à un technicien pour régler l'éclairage de son véhicule, ce qui, bien souvent, présente un coût".