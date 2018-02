2400 Route des Dolines, Valbonne, France

On savait que la ministre de la culture, Françoise Nyssen, avait sollicité son homologue de la transition énergétique, Nicolas Hulot, à propos des travaux du contournement de la commune de Beynac en Dordogne. Mais jusqu'à présent, personne n'avait eu connaissance du contenu de cette lettre. Ce mercredi matin, les opposants à la déviation ont rendu public le courrier de la ministre. Ce courrier en date du 12 janvier 2018, a donc été écrit avant que la préfète de la Dordogne ne donne son feu vert au démarrage des travaux le 29 janvier dernier.

A la mi janvier, la ministre de la culture se disait "favorable à un moratoire"

Dans sa lettre, Françoise Nyssen affirme apporter " _une attention particulière à ce dossier ... en raison de la situation de ce projet à proximité de plusieurs immeubles protégés au titre des monuments historiques en bordure des sites patrimoniaux remarquables de Castelnaud et Vézac". A l'époque, la ministre estimait que, en raison notamment de l'opposition sur place et des aménagements routiers faits par la commune de Beynac-et-Cazenave, elle était " très favorable au moratoire_ proposé par la mission du conseil général de l'environnement et du développement durable, qui permettrait de réévaluer le besoin".

"C'est une affaire qui est totalement derrière nous " Germinal Peiro

Les opposants estiment donc que ce courrier pourrait être de nature à faire reculer le président du conseil départemental, Germinal Peiro, alors que les travaux de déboisements ont démarré en début de semaine. Germinal Peiro lui se dit" totalement serein". Depuis la rédaction de ce courrier il affirme avoir revu la ministre de la culture, le ministre de la transition énergétique Nicolas Hulot et le premier ministre. : _" c'est une affaire qui est totalement dernière nous...aujourd'hui ce qui m'importe c'est que nous avons installé lundi le comité de dialogue et de suivi qui était quasiment au complet, sauf la Sepanso (_fédération régionale des associations de protection de la nature de la région Aquitaine), qui refuse d'y siéger".

Ouverture de la déviation prévue en juillet 2020

Et le président du conseil départemental de la Dordogne est très affirmatif " _les travaux de la déviation de Beynac ont démarré lundi et ils vont se poursuivre pendant deux ans en espérant avoir une ouverture en juillet 20120...l_es opposants doivent bien comprendre une chose c'est qu'ils ont perdu, je les invite à travailler sur le suivi écologique du chantier".