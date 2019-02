Dordogne : neuf salariés sur dix prennent leur voiture pour aller travailler

D'après une enquête de l'Insee, le département est dans le TOP 10 des départements français où les habitants utilisent le plus leur voiture pour aller travailler.

La voiture reste le premier mode de transport des salariés. En 2015, 70 % d'entre eux utilisaient principalement leur véhicule pour aller travailler selon une enquête de l'Insee publiée ce mercredi 13 février. Selon cette même étude, les cadres et les employés utilisent moins la voiture, respectivement 63 % et 65 %, contre 75 % pour les professions intermédiaires et 78 % pour les ouvriers.

La Dordogne au même niveau que le Lot ou la Corrèze

En se penchant sur ces chiffres on s'aperçoit que la Dordogne figure à la dixième place des départements où l'on utilise le plus la voiture pour aller travailler. Elle est au même niveau que deux autres départements ruraux voisins, la Corrèze et le Lot. Près de neuf Périgourdins sur dix choisissent ou sont contraints d'utiliser ce mode de transport pour aller gagner leur vie.

En toute logique, la Dordogne figure en douzième position des départements où les salariés utilisent le moins les transports en commun.