Dordogne : nouvelles crispations autour du projet de contournement de Beynac

Lors du vote du budget 2017 au conseil départemental, l'opposition s'est opposé au déblocage d'une enveloppe de 22 millions d'euros pour les travaux du contournement de Beynac.

Avant de voter le budget 2017 du Département ce vendredi 10 février, le chef de l'opposition, Thierry Boidé a rappelé son opposition au projet de contournement de Beynac dans la vallée de la Dordogne. Cette route de plus de trois kilomètres va coûter entre 30 et 35 millions d'euros. La majorité a voté le déblocage d'une enveloppe de 22 millions d'euros pour réaliser les travaux. L'opposition a voté contre.

"Il n'y a pas d'urgence à se précipiter" - Thierry Boidé, leader de l'opposition

Thierry Boidé estime que ce projet n'est pas une urgence. "Il y a déjà des travaux engagés par la commune dans le bourg il faut voir ce qu'ils donnent. Au regard de la situation financière du département il y a d'autres priorités. Refaisons des comptages de véhicules, attendons la fin des contentieux environnementaux. Il n'y a pas d'urgence à se précipiter." Le chef de l'opposition aimerait que le Département dépense plus d'argent et d'énergie à refaire le réseau routier de Dordogne.

Des arguments qui font bondir le président Peiro. "Contrairement à ce que me reproche Thierry Boidé je ne fais pas de cette déviation une affaire personnelle. Ce projet a été lancée par mes prédécesseurs. Si on devait raisonner comme il le fait on ne ferait jamais rien. Je ne serai pas le Président qui arrête les travaux routiers." Germinal Peiro qui reproche à son adversaire politique son conservatisme rappelle que depuis 28 ans qu'il siège au conseil départemental l'opposition a toujours voté la déviation de Beynac.